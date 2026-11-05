Diputada Javiera Morales logra aprobar glosas presupuestarias para fiscalizar atención oncológica y salud mental en Magallanes

La diputada por Magallanes, Javiera Morales, logró la aprobación de un paquete de glosas de información en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, herramientas legislativas orientadas a fiscalizar de manera permanente la gestión de la red pública asistencial y exigir respuestas técnicas del Ministerio de Salud frente a materias críticas para la zona austral, con foco prioritario en la atención oncológica, la reconstrucción mamaria y la salud mental.

Entre las disposiciones ratificadas por el Congreso, se determinó que el Servicio de Salud Magallanes deberá remitir periódicamente un informe acabado sobre la capacidad real de atención oncológica en la red regional. La exigencia obliga a transparentar el número exacto de personas en espera de confirmación diagnóstica, etapificación, tratamiento y seguimiento, además de los pacientes que exceden los plazos de garantía, el total de derivaciones médicas hacia Santiago u otros centros del país, y el desglose de recursos fiscales destinados a costear traslados y estadías de usuarios y acompañantes.

“En Magallanes sabemos lo que significa enfrentar un cáncer en una región donde muchas veces no contamos con todas las prestaciones y debemos trasladarnos a Santiago u otras ciudades para recibir atención. Necesitamos saber cuántas personas están esperando, cuánto tardan en acceder a sus tratamientos y qué capacidad tenemos realmente para responder. No podemos seguir tomando decisiones sin información clara sobre la realidad de nuestra región”, recalcó la parlamentaria.

Ruta para nuevos cánceres al GES y continuidad post alerta sanitaria

El articulado aprobado también mandata a la Subsecretaría de Salud Pública a presentar una hoja de ruta con plazos para incorporar al régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) aquellas patologías oncológicas que continúan excluidas de cobertura garantizada. Del mismo modo, el Ministerio de Salud tendrá que detallar las medidas presupuestarias para asegurar la continuidad de los tratamientos una vez que concluya la vigencia del Plan de Alerta Sanitaria Oncológica.

En lo relativo al abordaje integral del cáncer de mama, Morales impulsó una glosa destinada a levantar un catastro fidedigno sobre las cirugías de reconstrucción mamaria inmediatas o diferidas posteriores a mastectomías. Al respecto, la diputada advirtió la precariedad de los registros: “La reconstrucción mamaria también es parte de su recuperación y de su calidad de vida. Hay mujeres que han esperado más de 10 años la reconstrucción; en promedio esperan cuatro años y no hay ninguna estadística centralizada. Necesitamos conocer cuántas mujeres están esperando, cuánto cuesta resolver estas cirugías y qué recursos se requieren para garantizar esta prestación”, enfatizó.

Financiamiento y estado del Cosam Sur

En materia de salud mental comunitaria, la iniciativa legislativa fijó la obligación estatal de informar sobre la cartera de proyectos de Centros Comunitarios de Salud Mental (Cosam) que cuentan con diseño concluido y Recomendación Favorable (RS) del Sistema Nacional de Inversiones, pero que aún no inician obras.

La parlamentaria apuntó directamente a la situación del recinto proyectado para la capital regional: “Tenemos aprobado el Cosam Sur, sin embargo, al estar en etapa de diseño, desconocemos si ya tiene financiamiento asignado. Se trata del único Cosam para toda la región, por lo que su ampliación y mejora es esencial para la salud mental en Magallanes”, concluyó Morales respecto a las obligaciones de transparencia aprobadas para el erario fiscal 2027.