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Con campaña en la Plaza Muñoz Gamero visibilizan la prevención del suicidio en la Región de Magallanes

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, autoridades y la red de salud pública advierten que en 2026 la región suma 30 fallecimientos por esta causa, representando el 53% de las muertes violentas registradas por el SML.

Periodista Web
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Bajo el lema “#IdentifiquemosLasSeñales: reconoce, escucha y acompaña”, autoridades de gobierno, profesionales de la salud, estudiantes y dirigentes comunitarios se congregaron en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y llamar a un compromiso activo de la sociedad magallánica.

La actividad buscó sensibilizar sobre una realidad que impacta con dureza a la zona austral. Según antecedentes entregados por el Servicio Médico Legal (SML), en lo que va del año 2026 se registran 30 fallecimientos por suicidio en Magallanes, cifra que supera los 19 casos anotados durante todo el año 2025. El director regional del SML, Dr. René Castro Cid, enfatizó que estas pérdidas representan el 53% de todas las muertes violentas atendidas por el organismo en la región, remarcando el dolor que esto genera en las familias.

Aprender a escuchar y canales de ayuda disponibles

Desde la red sanitaria, el seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, junto a la psicóloga del Servicio de Salud Magallanes, Maribel Bustos, instaron a la comunidad a derribar estigmas y perder el miedo a preguntar “¿Cómo estás?”. Loss profesionales recalcaron que señales como el aislamiento, los cambios bruscos de humor y la pérdida de interés no deben ser ignoradas. Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, llamó a la empatía y al acompañamiento afectivo.

Canales oficiales de contención y ayuda en Chile:

  • Línea “No estás solo, No estás sola” (Minsal): *4141 (gratuito desde celulares, atendido 24/7 por profesionales de la psicología).

  • Salud Responde: 600 360 7777 (orientación general de salud las 24 horas).

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