Municipalidad de Punta Arenas restablece señaléticas de tránsito tras el término de la temporada invernal

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Dirección de Tránsito, dio inicio al proceso de reinstalación y retiro de diversas señaléticas de tránsito asociadas al término de la temporada invernal. La medida comenzó a regir oficialmente este viernes 11 de septiembre de 2026 en distintos sectores del radio urbano comunal.

El plan de adecuación vial considera el restablecimiento de señales Ceda el Paso en cinco cruces estratégicos: Boliviana esquina Arauco (Barrio San Miguel), Latorre con Avenida España poniente, Óscar Viel con Avenida España poniente, José Menéndez con Avenida España poniente, y Arauco esquina Ramón Carnicer, punto donde se instaló un dispositivo para cada sentido de circulación. De igual manera, las cuadrillas municipales procedieron al retiro de los Ceda el Paso ubicados en Avenida España oriente, a ambos costados de la calzada, en la intersección con José Menéndez.

Ajustes para la temporada estival y llamado al autocuidado

Desde la administración comunal explicaron que estas modificaciones forman parte del plan anual de adecuación de la red vial frente a las nuevas condiciones meteorológicas de la temporada primavera-verano. El objetivo es fluidez y resguardo en las vías tras el cese de los riesgos derivados de la presencia de escarcha o nieve sobre las calzadas.

Asimismo, la casa edilicia hizo un llamado expreso a los automovilistas y peatones a transitar con extrema precaución y atentos a la señalización vigente, especialmente durante los primeros días de adaptación tras los cambios en los derechos de preferencia de paso.