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Presidente Kast sostiene reunión con presidente del BID para fijar agenda de cooperación estratégica y financiamiento

El encuentro realizado en La Moneda abordó la Estrategia de País 2027–2030, financiamiento para el nuevo FONAVI, apoyo en seguridad e infraestructura carcelaria, además de la confirmación de una nueva Oficina País del organismo en Santiago.

Periodista Web
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El Presidente de la República, José Antonio Kast, recibió en el Palacio de La Moneda al presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con el fin de consolidar la agenda de trabajo bilateral y avanzar en la definición de la Estrategia de País 2027–2030.

Durante la cita de alto nivel se revisaron ejes prioritarios para el desarrollo nacional, entre los que destaca el apoyo a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el impulso a la agenda de minerales críticos y el diseño del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) junto al Ministerio de Hacienda. En materia de emergencias, el BID dispondrá de dos cooperaciones técnicas por US$500 mil cada una para la evaluación de daños en Atacama y Coquimbo, además de respaldar la formulación del Presupuesto 2027.

Refuerzo en seguridad e infraestructura

El diálogo incluyó compromisos en el área de seguridad pública, orientados a fortalecer el equipamiento y capacidades del Ministerio Público, Justicia, Gendarmería y las policías, sumado al financiamiento para infraestructura penitenciaria y proyectos de conectividad territorial como Conexión Sur.

Como hito institucional, Goldfajn ratificó la decisión del organismo de inaugurar una nueva Oficina País en Santiago, la cual unificará la coordinación entre el BID, BID Invest y BID Lab para agilizar la inversión privada y estatal en Chile.

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