Corte Suprema comienza a definir el futuro de jueces sometidos a procesos de remoción por viajes con licencia médica

La Corte Suprema comenzó a destrabar una de las jornadas más complejas para el Poder Judicial, al abordar la votación de los cuadernos de remoción abiertos contra magistrados acusados de viajar al extranjero estando con licencia médica. Aunque el proceso se inició originalmente con 58 jueces bajo la lupa, la cifra descendió a 48 expedientes luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara la suspensión de 10 casos tras acoger requerimientos de inaplicabilidad.

Para decretar la expulsión de un juez bajo el artículo 80 de la Constitución —por “mal comportamiento”— se requiere el voto conforme de un quórum calificado de 11 ministros del Pleno. Trascendidos de la deliberación interna señalan que en cerca de 25 expedientes no se habrían alcanzado los votos requeridos para la remoción, estando confirmadas de momento únicamente tres destituciones definitivas.

El caso Urrutia y la pugna entre el TC y el Pleno

El proceso ha generado una evidente tensión jurisdiccional entre el máximo tribunal y el Tribunal Constitucional. El expediente del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, cuestionado por dos viajes fuera del país mientras estaba con reposo médico, logró ser paralizado por el TC en un segundo intento de su defensa, abriendo un debate sobre el debido proceso.

A juicio de Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, en el caso de Urrutia existen justificativos que descartan el mérito para su remoción. En tanto, constitucionalistas señalan que la vía del TC es un derecho legítimo para velar por las garantías fundamentales, mientras las defensas de otros magistrados no descartan acudir a organismos internacionales una vez agotada la vía interna en Chile.