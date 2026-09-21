Florencia Vidal suma y sigue: Ahora se quedó con el primer lugar del snowboard infantil del circuito Freeride en Ushuaia

En un marco natural imponente y con el Canal Beagle como escenario, concluyó la última fecha del circuito Freeride Argentina en el legendario Cerro Martial. La jornada fue el debut de esta disciplina en Tierra del Fuego, y también el triunfo de la puntarenense Florencia Vidal.

La competencia se llevó a cabo en la inhóspita montaña del Glaciar de La Virgen, la cual se caracteriza por ser un terreno de alto nivel técnico, con grandes acumulaciones de nieve fresca, pronunciadas pendientes y presencia de rocas expuestas. Su cota base se sitúa sobre los 230 metros y asciende hasta una cota máxima de 1.050 metros sobre el nivel del mar (msnm), debiendo descender los deportistas entre las imponentes “Canaletas del Glaciar de La Virgen”.

Florencia, con apenas 7 años, fue la única competidora de snowboard junior que se atrevió a desafiar esta exigente montaña y con su característica audacia y valentía para enfrentar estas condiciones extremas de fuera de pista, fue elogiada unánimemente por los jueces y demás participantes de categorías adultas de la competencia, los cuales superaron los 70 inscritos de distintas latitudes.

Si bien el evento marcó un récord histórico al contar con cerca de 30 participantes en las categorías junior, este masivo semillero estuvo integrado en su totalidad por competidores de la disciplina de esquí, lo que resaltó aún más la figura de la deportista magallánica, quien se alzó como la única exponente encargada de abrir camino para el snowboard infantil del Freeride.

Con este logro, Florencia sumó su tercera victoria de la temporada, cerrando de manera impecable una tremenda cronología de tres paradas este año.

Antillanca (Chile): Segundo Lugar. Puntaje 27.40 (24 agosto).

Corralco (Chile): Primer lugar. Puntaje 27.77 (6 septiembre).

Ushuaia, Cerro Martial (Argentina): Primer lugar puntaje 29.20 (14 septiembre).