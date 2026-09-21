Servicio de Salud solicita 5.000 metros cuadrados a Minvu para construcción de Cesfam Carlos Ibáñez

A través de un oficio formal, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, solicitó al director regional del Serviu, Homero Villega, la cesión de un terreno de 5.000 metros cuadrados en Punta Arenas para concretar la construcción de un nuevo recinto asistencial.

El requerimiento, ingresado bajo el ordinario N° 2.429 con fecha 4 de septiembre de 2026, se enmarca en el desarrollo de la iniciativa de inversión denominada “Construcción Cesfam Carlos Ibáñez” y responde al Convenio de Programación GORE-MINSAL.

En el documento, Contreras reitera la necesidad de contar con el espacio físico para lograr la materialización de este nuevo establecimiento de Atención Primaria de Salud.

Para el emplazamiento de la obra, la autoridad de salud entregó dos alternativas específicas.

La primera prioridad es un terreno situado en el Lote del exRegimiento Pudeto, en la intersección de calle José Fagnano con Rancagua. En caso de no ser factible, la segunda prioridad apunta a un sitio ubicado también en calle José Fagnano, pero en su esquina con Avenida Eduardo Frei.

En la misiva, el director (s) Contreras argumenta que acceder a cualquiera de los dos predios permitirá fortalecer la atención, mejorando las condiciones y la calidad de las prestaciones entregadas a los usuarios.

Asimismo, el texto subraya que la concreción de este proyecto constituirá un importante aporte al desarrollo urbano de dicho sector y será clave para el fortalecimiento de la cobertura de la Red de Salud en Punta Arenas.