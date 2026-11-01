Hito logístico antártico: nave chilena Compas Mars 1 concreta histórica descarga directa en playa

Un avance estratégico para las capacidades operacionales de Chile en el extremo sur del planeta se concretó en el continente blanco, luego de que la nave de bandera nacional Compas Mars 1 iniciara maniobras de descarga de abastecimiento directamente en playa, modalidad técnica inédita para una embarcación comercial de pabellón patrio en la costa antártica.

La operación representa un precedente histórico para el transporte marítimo polar, al incorporar un sistema de transferencia directa desde el buque hacia el borde costero. El procedimiento permite optimizar los tiempos de desembarque de suministros, mitigar los riesgos de seguridad operativa y elevar la eficiencia logística en uno de los entornos geográficos y meteorológicos de mayor complejidad a nivel global.

Esta capacidad operativa posiciona al país como un polo logístico de referencia internacional para el soporte de bases y estaciones científicas pertenecientes a diversas naciones que mantienen misiones activas en la Península Antártica.

Punta Arenas como plataforma global y vocación polar

En este engranaje, Punta Arenas reafirma su posición como puerta de entrada natural y plataforma de servicios logísticos hacia el territorio antártico, concentrando las fases de planificación, preparación y despacho marítimo.

La incorporación de esta modalidad abre proyecciones de desarrollo productivo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dinamizando el encadenamiento portuario, la contratación de servicios marítimos especializados y la infraestructura de astilleros y suministros.

Asimismo, la maniobra se alinea con los compromisos del Estado en el marco del Sistema del Tratado Antártico, consolidando la presencia activa de Chile y su infraestructura logística nacional al servicio de la investigación científica y la cooperación multilateral en el continente helado.