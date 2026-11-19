Con la visita de los recordados personajes Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Huachimingo, el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) conmemoró el Día de la Prematuridad.

La jornada, desarrollada bajo el lema “Ser pequeño nunca fue tan grande”, buscó visibilizar los desafíos de los recién nacidos prematuros, reconocer el esfuerzo de sus familias y destacar la relevancia de contar con atención neonatal especializada y humanizada en el extremo sur del país.

De acuerdo con los registros institucionales REM del establecimiento, entre los años 2020 y 2025 se contabilizaron 778 nacimientos prematuros en el recinto asistencial. El peak del período analizado ocurrió en 2024 con 168 casos, de los cuales el 82,1% (138 bebés) correspondió a nacimientos entre las 33 y 36 semanas de gestación.

Asimismo, el año pasado la unidad registró cerca de 20 egresos de menores de 32 semanas y 18 recién nacidos con un peso inferior a los 1.500 gramos, además de atender casos de prematuros extremos nacidos antes de las 24 semanas.

Clínicamente, se considera prematuro a todo bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación o pesa menos de 2,5 kilos. Sin embargo, la matrona supervisora de la Unidad de Paciente Crítico Neonatal, Lorena Galindo, explicó que el abordaje sanitario trasciende las cifras biométricas.

“La prematurez involucra una serie de situaciones e historias distintas en cada niño, independiente de su peso y edad gestacional”.

El modelo asistencial de la unidad —creada en 1993 y única en su tipo en Magallanes tanto en el sistema público como privado— integra apoyo a la lactancia materna y rehabilitación temprana con kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. Sobre el rol parental en este proceso, Galindo enfatizó: “Trabajamos con el involucramiento de las familias, es decir los cuidados centrados en la familia; de hecho, los mismos padres que están todo el día con ellos y que aprenden técnicas para atenderlos, cosa que cuando los niños se vayan de alta, ellos estén muy empoderados de los cuidados de sus hijos para la casa”.