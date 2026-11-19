El Pleno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dejó en estado de acuerdo el cuaderno de remoción instruido contra el otrora titular de la Notaría de Porvenir, Cristián Matus, tras revisar los antecedentes disciplinarios por presunto incumplimiento de obligaciones legales y tributarias durante su gestión en la capital de Tierra del Fuego.

Concluida la vista de la causa, los ministros del tribunal de alzada quedaron en condiciones de deliberar y disponen de un plazo de cinco días para dictar sentencia. El fallo determinará si se concreta la salida definitiva del ministro de fe, resolución que podrá ser impugnada por el afectado ante la Corte Suprema.

Origen del procedimiento y pérdida de documentos

La investigación sancionatoria se originó tras el traslado de Matus desde Tierra del Fuego hacia Punta Arenas, concretado a mediados de 2025 luego de más de 15 años ejerciendo funciones judiciales y notariales en la isla.

Las irregularidades quedaron al descubierto en octubre de 2025, cuando el abogado Ricardo Herrera Castillo asumió como nuevo notario, conservador de bienes raíces y archivero judicial de Porvenir. Al revisar la repartición, Herrera advirtió la desaparición de diversas inscripciones, escrituras públicas y libros oficiales acumulados entre 2016 y 2025.

Sumario administrativo e investigación penal paralela

El hallazgo motivó una auditoría externa y denuncias formales del juez de Letras y Garantía de Porvenir, Pablo Aceituno Romero, en su rol de juez visitador, quien además reportó el retiro no autorizado de una caja con documentación oficial desde el recinto fueguino e irregularidades en la contratación de personal.

Estos antecedentes dieron origen al sumario administrativo sustanciado por el fiscal judicial Pablo Miño Barrera —que derivó en el actual cuaderno de remoción— y a una investigación penal reservada del Ministerio Público, que incluyó diligencias de entrada, registro e incautación en el domicilio y en la notaría de Matus en Punta Arenas.