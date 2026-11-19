El Fondo Concursable 2026 de Aguas Magallanes alcanzó un 70% de avance en su etapa de supervisión en terreno, tras completar la revisión y aprobación de 98 iniciativas de un total de 139 proyectos financiados este año en la región.

El balance se conoce a menos de dos semanas de que venza el plazo oficial de rendición de cuentas establecido por la compañía sanitaria para las agrupaciones beneficiadas, fijado para el viernes 27 de noviembre.

Durante las últimas semanas, profesionales del área de Comunidad de la empresa realizaron visitas presenciales en cuarteles de bomberos, sedes vecinales y espacios comunitarios de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams para verificar en terreno la ejecución de los recursos y el estado del equipamiento adquirido.

Próxima etapa en Tierra del Fuego

El cronograma continuará este lunes 23 de noviembre en Porvenir, en la Provincia de Tierra del Fuego. En esa jornada, funcionarios de la compañía sostendrán reuniones con las directivas locales, inspeccionarán las obras e insumos implementados y orientarán a los dirigentes respecto de dudas administrativas pendientes antes del cierre del calendario.

La jefa del departamento de Comunicaciones y Comunidad de Aguas Magallanes, Andrea Benavente, destacó el alcance de las fiscalizaciones presenciales en cada provincia: “El fondo no termina cuando transferimos los recursos; nuestro compromiso es acompañar a los dirigentes hasta que cierran su proyecto. Estar en terreno nos permite ver cómo las ideas de los vecinos ya forman parte de su equipamiento y por supuesto eso habla muy bien de la seriedad con que trabajan las organizaciones sociales”.

Con el despliegue programado en la capital fueguina, la sanitaria proyecta completar durante la próxima semana el 30% de supervisiones pendientes y cerrar oficialmente el ciclo anual de su Fondo de Desarrollo Comunitario.