Concejo Municipal de Punta Arenas exige ambulancia avanzada y base SAMU para el sector sur

El fallecimiento de dos usuarios en las inmediaciones de centros de atención primaria en Punta Arenas encendió las alertas en el Concejo Municipal, reabriendo un debate urgente sobre los tiempos de respuesta prehospitalaria en la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Durante la última sesión del cuerpo colegiado, las autoridades comunales emplazaron a fortalecer la red de urgencia mediante la adquisición de una ambulancia de soporte vital avanzado y el despliegue operativo del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en el sector sur de la comuna.
En primera instancia, la concejala de Punta Arenas, Alicia Stipicic, planteó la urgencia de gestionar financiamiento para incorporar un móvil nuevo de alta complejidad, capaz de sostener la atención crítica durante toda la jornada. “Solicito que esta propuesta contemple equipamiento para atender y trasladar a pacientes críticos, personal capacitado y recursos para mantener el móvil operativo durante las 24 horas”, enfatizó la edil durante su intervención.
La demanda apunta directamente a una brecha operativa arrastrada en la red local. Según los antecedentes expuestos en la sesión, en marzo de 2016 la Municipalidad de Punta Arenas y el Servicio de Salud Magallanes suscribieron un acuerdo para dotar de una ambulancia de soporte vital al Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Dr. Juan Damianovic. Sin embargo, dicho convenio no habría sido renovado por la actual administración municipal, una ausencia que hoy cobra especial gravedad tras los recientes decesos ocurridos en el entorno de la atención primaria. “Sí se acordó disponer de ambulancias con mucha tecnología en el SAR Dr. Juan Damianović”, recordó Stipicic al subrayar el espíritu original de aquella alianza institucional.
La mirada hacia el sector sur y el despliegue del SAMU
En paralelo, tanto en la sala del concejo como en el seno de la Comisión de Salud cobró fuerza la necesidad de descentralizar la respuesta médica de urgencia hacia la zona meridional de la ciudad. En esa línea, el concejal de Punta Arenas, José Becerra, solicitó formalmente al alcalde Claudio Radonich gestionar una mesa de trabajo con el Servicio de Salud Magallanes para “evaluar la posibilidad de reactivar lo que antiguamente existía en el sector sur, un punto de base donde personal del SAMU permanecía durante determinadas horas, permitiendo una respuesta más cercana ante las emergencias”.
El edil reconoció los límites administrativos entre la atención primaria comunal y la red asistencial secundaria, pero apeló a la voluntad política para articular soluciones. “Entendemos que el SAMU no depende de la red municipal de salud, pero sí podemos realizar las gestiones y coordinaciones necesarias para evaluar esta alternativa”, sostuvo Becerra.
El diagnóstico sobre la vulnerabilidad geográfica de la zona sur no es nuevo en la discusión pública puntarenense. A años de haber dejado el sillón alcaldicio, el exalcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, recordó que durante su gestión se impulsó una iniciativa de similares características, diseñada precisamente para mitigar las dificultades de traslado hacia el actual recinto hospitalario, emplazado en el extremo opuesto de la trama urbana.
Con el paso de los años, la capital regional ha experimentado una sostenida densificación demográfica y una marcada expansión habitacional hacia el sur, estirando los tiempos de desplazamiento en una ciudad condicionada por el rigor climático austral y las distancias. Ante ese escenario, el exjefe comunal reafirmó la urgencia de cubrir esa creciente demanda mediante una capacidad de reacción inmediata que acerque efectivamente la atención de urgencia a los vecinos, dejando ahora en manos de la administración municipal y de la autoridad sanitaria la articulación de medidas concretas para evitar nuevas tragedias.