Concejo Municipal de Punta Arenas exige ambulancia avanzada y base SAMU para el sector sur

Tras el fallecimiento de dos vecinos en las inmediaciones de recintos de atención primaria, ediles solicitaron reactivar un convenio de 2016 en el SAR Dr. Juan Damianovic y gestionar con el Servicio de Salud Magallanes un punto de reacción rápida ante la creciente expansión urbana austral.