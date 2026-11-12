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Bandada de cachañas sorprende a vecinos tras posarse en el sector sur de Punta Arenas

Los ejemplares del loro más austral del mundo fueron avistados durante la tarde de este jueves en los alrededores de la Población Naval, donde permanecen en busca de semillas y frutos.

Periodista Web
Periodista Web

Una bandada de loros cachañas (Enicognathus ferrugineus) sorprendió durante la tarde de este jueves a vecinos del sector sur de Punta Arenas, tras posarse sobre el cierro perimetral de un recinto residencial en los alrededores de la Población Naval.

El avistamiento permitió observar de cerca el plumaje verde y los tonos rojizos en las alas y colas de esta especie, reconocida por ser el loro más austral del mundo.

Si bien estas aves endémicas de los bosques andino-patagónicos no realizan migraciones de larga distancia, suelen desplazarse en grupos hacia parques y zonas urbanas de la capital de Magallanes en busca de semillas, frutos y brotes tiernos.

La presencia de la bandada en el sector residencial dejó registros fotográficos del paso de esta fauna nativa por el entorno urbano de la ciudad.

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