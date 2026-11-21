Profundo pesar generó ayer en Magallanes el fallecimiento del cirujano dentista y exautoridad seremi de Salud, Óscar Vargas Zec, . Nacido en Punta Arenas el 17 de marzo de 1956.

Su carrera profesional estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de la salud pública tanto a nivel comunal como regional, ejerciendo la odontología en el ámbito privado y en la Atención Primaria de Salud. Se desempeñó en los Cesfam 18 de Septiembre y Dr. Juan Damianovic, y asumió responsabilidades como la jefatura del Área de Salud y la Secretaría General de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).

Entre 2014 y 2018 ejerció como seremi de Salud de Magallanes durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Mensajes de condolencias y trayectoria

A través de publicaciones en redes sociales y comunicados oficiales, la Corporación Municipal de Punta Arenas —mediante su Área de Salud y la comunidad de Atención Primaria de Salud— junto a la Seremi de Salud expresaron su pesar por la partida de Óscar Vargas Zec, recordando su vocación de servicio y los años dedicados al bienestar de las personas, enviando sus condolencias a su familia, seres queridos, amigos y cercanos.

En el plano político y gremial, las autoridades también manifestaron su pesar. El gobernador regional, Jorge Flies, valoró su entrega profesional y humana. “Lamento profundamente el fallecimiento de Óscar. Reconocer a un hombre que en vida trabajó sinceramente por el beneficio de los demás, ya sea en el municipio, en atención primaria o en la Seremi de Salud”, señaló.

En la misma línea, el consejero regional Juan Morano destacó su calidad humana y trayectoria.

“Es un gran amigo que se ha ido, un camarada y un funcionario público ejemplar, tanto en la Cormupa como en la Seremi de Salud”, manifestó, enviando condolencias a su esposa Catalina y a sus hijos.

Legado en la atención primaria

Desde el ámbito gremial, el presidente de Confusam Magallanes, Alberto Vargas, resaltó el rol transformador de su excompañero de labores. “Fue un defensor de la salud pública y de potenciar la atención primaria en el contexto que se vivía en ese momento”, afirmó el dirigente, subrayando las gestiones que impulsó durante su paso por la cartera sanitaria regional.