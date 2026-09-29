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Confusam Magallanes inicia hoy paro de 48 horas: Exige mejorar financiamiento

Se estima que 450 funcionarios se adhieran a la movilización entre Punta Arenas y Natales. Se mantendrán turnos éticos para entrega de medicamentos, alimentos y atenciones de urgencia.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

Hoy y mañana la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusam, iniciará una movilización a nivel nacional en defensa del financiamiento de la salud pública y de condiciones para entregar una atención digna y de calidad.

De acuerdo con el presidente del gremio en Magallanes, Alberto Vargas, la movilización iniciará hoy en los cinco Cesfam de Punta Arenas y en el Cesfam de Natales.

A pesar del paro, los funcionarios se encontrarán con turnos éticos, que significa que continúa la entrega de medicamentos (todo el día) y entrega de alimentos en jornada matinal.

Los funcionarios también realizarán toma de exámenes para los adultos mayores y urgencias.
Se estima que en la movilización participen 450 funcionarios entre Punta Arenas y Natales.

“Desde Confusam Magallanes adherimos a esta movilización porque el actual escenario de financiamiento afecta directamente a nuestra región, donde las condiciones de zona extrema, aislamiento, dispersión territorial y mayores costos de operación hacen aún más necesario contar con recursos suficientes y oportunos. Actualmente, el per cápita basal se paga en $11.932 mensuales por persona inscrita, cuando debiese alcanzar los $12.259 considerando los reajustes de 2026. Esta diferencia genera una deuda con los municipios de más de $37 mil millones entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026”, señaló el gremio a través de un comunicado.

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