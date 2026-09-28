Edelmag descarta vínculo entre sus inversiones y el aumento en las tarifas de la luz en Magallanes

Ante las informaciones surgidas en las últimas horas respecto a que las futuras alzas en las tarifas eléctricas buscarían financiar mejoras y planes de crecimiento en la red, la empresa Edelmag salió a precisar el alcance de dichas declaraciones y explicitar cómo se determinan los cobros a los usuarios.

El gerente general de la compañía, Guillermo Rojas, enfatizó que las obras ejecutadas por la empresa no se traducen de forma directa ni automática en incrementos en las boletas.

“Es relevante aclarar que las inversiones ejecutadas por Edelmag no generan alzas en las cuentas de los clientes. Cualquier obra o proyecto sólo puede integrarse al cálculo tarifario si la Comisión Nacional de Energía (CNE) lo evalúa y valida formalmente como un requerimiento eficiente y necesario para el suministro”, explicó el ejecutivo.

¿Cómo se fijan las tarifas eléctricas?

Desde la distribuidora detallaron que Edelmag no establece los precios finales que pagan los clientes. La determinación de los pliegos tarifarios es una facultad exclusiva de la autoridad reguladora, encabezada por la CNE, mediante un proceso formal que se lleva a cabo cada cuatro años.

Para fijar los valores, la entidad estatal evalúa variables económicas locales e internacionales, además de las proyecciones de demanda energética. Con estos datos, la autoridad modela una “empresa eficiente de referencia” que sirve de base para fijar los costos del servicio y definir los planes de inversión necesarios para cumplir con los estándares de calidad y seguridad vigentes.

Alza en la Región de Magallanes

Esta aclaración se da en el contexto del ajuste tarifario a nivel nacional aplicado en julio pasado, el cual significó un incremento del 2,9% en las cuentas de luz de la Región de Magallanes.

Pese al escenario regulatorio, Rojas reiteró el compromiso de la compañía con el desarrollo regional, asegurando que continuarán impulsando las soluciones técnicas e inversiones para fortalecer el sistema eléctrico, mitigar el impacto de eventuales interrupciones y cumplir con las exigencias del sector.