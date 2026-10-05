Confusam y Fenpruss enfrentan dudas por presupuesto del 4,7% en salud

Los gremios de la Confusam y Fenpruss Magallanes se encuentran en estado de alerta y expectación ante el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un incremento del 4,7% anunciado por el Presidente José Antonio Kast y relevado por la ministra de Salud, May Chomalí, desde Estados Unidos.

La secretaria de Estado reveló que entre las prioridades del próximo año está la reducción de listas de espera, el fortalecimiento de hospitales y la atención primaria.

El presidente de la Confusam, Alberto Vargas, manifestó su preocupación ante el desglose de los recursos.

“El 4,7% que manifiesta el presupuesto para 2027 está relacionado con el presupuesto general. Hoy en día todavía no tenemos el desglose de lo que significa el presupuesto para la atención primaria. Esperemos que en el Congreso, los parlamentarios puedan aumentar este presupuesto, porque hoy en día sería insuficiente que se entregara un financiamiento por debajo de los 1.000 pesos por concepto de per cápita”.

Por su parte, la presidenta de Fenpruss Magallanes, Jessica Mensing, enfatizó que la realidad regional exige un enfoque descentralizado.

“En Magallanes no se puede administrar la salud de la misma manera que en el centro del país; hay costos altamente diferenciados. Trabajar en el Hospital Clínico de Magallanes, el recinto de alta complejidad más austral del mundo, es hacer patria y soberanía todos los días. Sostener la salud pública frente al aislamiento exige un presupuesto con perspectiva territorial”, recalcó.