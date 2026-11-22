Docentes del Liceo Bicentenario Insuco fortalecen estrategias de convivencia e inclusión para potenciar el aprendizaje en Punta Arenas

La jornada formativa, gestionada por el SLEP Magallanes y ejecutada por Fundación Integrados Capacitaciones, convocó a 45 profesionales de aula y educación diferencial en torno a la organización pedagógica y el abordaje de la desregulación emocional.