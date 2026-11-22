En el extremo austral del país, donde la sala de clases opera como un espacio vital de encuentro y resguardo cotidiano frente al rigor climático de la Patagonia, el Instituto Superior de Comercio “José Menéndez” – Liceo Bicentenario (Insuco) desarrolló [indicar día y fecha exacta] la jornada de capacitación “Estrategias para un clima de aula organizado y potenciador del aprendizaje”. La instancia reunió a 45 profesionales —entre profesores de aula y especialistas de educación diferencial— con el propósito de consolidar entornos educativos seguros, estructurados e inclusivos.
La iniciativa, enmarcada en el plan de desarrollo profesional docente del histórico establecimiento puntaarenense, fue gestionada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes y ejecutada por Fundación Integrados Capacitaciones. Más allá de una actualización técnica, el encuentro respondió a una convicción institucional: el aprendizaje significativo exige cimientos emocionales y relacionales sólidos como condición previa a cualquier transmisión disciplinar.
Durante el desarrollo de la actividad, los equipos pedagógicos trabajaron sobre cinco ámbitos fundamentales: el clima de aula y las altas expectativas, la organización de rutinas pedagógicas, la construcción colaborativa de normas, el desarrollo de ambientes inclusivos y la aplicación de estrategias para prevenir y abordar situaciones de desregulación emocional en el estudiantado.
La conducción académica estuvo a cargo de Carolina Pizarro, educadora diferencial con mención en Déficit Intelectual, licenciada en Educación de la Universidad de Ciencias de la Informática y magíster en Educación con mención en Gestión Educacional. A través de metodologías aplicadas, la relatora orientó el trabajo hacia la entrega de herramientas prácticas que permitan fortalecer la gestión docente, optimizar los tiempos de enseñanza, promover la participación activa de los jóvenes y afianzar vínculos sustentados en el respeto, la confianza y la colaboración.
Para la dirección del establecimiento, esta jornada da continuidad a una hoja de ruta trazada con antelación en la capital magallánica. Así lo explicó Ivonne Hermosilla, directora del Instituto Superior de Comercio “José Menéndez” (Insuco), quien subrayó el alcance estratégico de esta línea de trabajo:
“Desde el 2025 hemos venido fortaleciendo el clima de aula como un eje fundamental de nuestra gestión pedagógica, entendiendo que un ambiente basado en el respeto, la confianza, la participación y las altas expectativas facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que para mejorar los resultados educativos no basta con fortalecer las estrategias didácticas, sino que también debemos generar condiciones que permitan a nuestros estudiantes aprender, participar y desarrollarse integralmente”, detalló la directora Hermosilla.
Con este trabajo articulado entre el equipo directivo del Liceo Bicentenario Insuco, el SLEP Magallanes y especialistas externos, la comunidad educativa proyecta traducir estas herramientas en prácticas cotidianas dentro de cada asignatura. El desafío, en las aulas de Punta Arenas, apunta a sostener comunidades escolares donde el orden pedagógico y la contención socioemocional avancen a la par para asegurar trayectorias formativas plenas.