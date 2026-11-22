Mientras el característico viento patagónico barría las calles de Punta Arenas este domingo, al interior de la Escuela Croacia se forjaba un refugio incombustible para la imaginación. Allí, la Sociedad Tolkien de Magallanes culminó con éxito su XII Concilio Tolkien, un encuentro que logró congregar a más de 300 personas en torno al legendarium del escritor británico J.R.R. Tolkien, con el propósito inquebrantable de democratizar la lectura y la creación literaria en el territorio austral.

La iniciativa, que ha logrado sostenerse a lo largo de los años sin interrupciones —incluso adaptándose a la virtualidad durante las restricciones sanitarias de la pandemia—, se ha posicionado como una cita ineludible en la agenda cultural de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. “Hemos estado desarrollando nuestro decimosegundo Concilio Tolkien. Esta es una iniciativa que la Sociedad Tolkien ha llevado a cabo hace ya varios años, sin cortes desde su desarrollo inicial”, puntualizó Otto Gesell Yasic, fundador y presidente de la organización.

Gesell Yasic detalló que el espíritu del evento trasciende la mera afición. “Tiene por finalidad que sea un espacio literario, de intercambio, también para hacer animación lectora, contar historias, recrear cuentos y convocar a expositores locales en torno a la literatura”. Asimismo, el dirigente valoró la alta y constante afluencia de familias magallánicas, subrayando que pese a la nutrida oferta de panoramas dominicales en la capital regional, el evento ofreció un espacio transversal para cautivar a nuevos lectores y difundir el género fantástico.

El eco de la Tierra Media no solo se tradujo en libros, sino en una apuesta lúdica de impecable factura local. Rodrigo Llano, miembro de la Sociedad Tolkien de Magallanes, explicó la minuciosa labor detrás de la adaptación de dinámicas de juego universales para convertirlas en puertas de entrada a la mitología. “Tomamos varios juegos que nosotros ya tendíamos a jugar, que existen, por ejemplo, el Adivina Quién, y les dimos este vuelco específico para llevarlos a lo que es la mitología de El Señor de los Anillos y el mundo de Tolkien en general”, detalló.

La oferta interactiva incluyó un Memorice protagonizado por los diversos dragones presentes en los relatos de Tolkien, el clásico “cadáver exquisito”, juegos de pequeños papeles y una inédita versión del popular Dixit, elaborada íntegramente con imágenes creadas por los propios miembros de la organización austral. De acuerdo con Llano, el objetivo es claro: “Un punto importante dentro de lo que nosotros trabajamos en la Sociedad Tolkien es la creación literaria, y muchos de los juegos que tenemos lo que buscan de cierta manera es lograr eso: que las personas puedan adentrarse en el mundo de la creación literaria de una manera un poco más lúdica”.

Con el cierre de esta duodécima edición, la agrupación reafirma que el aislamiento geográfico no es un obstáculo para cultivar redes culturales de excelencia. El XII Concilio Tolkien demostró que, en la vastedad de la Patagonia, la literatura fantástica sigue operando como un motor vital para el encuentro intergeneracional y el estímulo intelectual, proyectando desde ya el futuro del arte narrativo en el confín del mundo.