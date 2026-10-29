El Consejo Consultivo del Cesfam Carlos Ibáñez de Punta Arenas se adjudicó más de un millón y medio de pesos a través del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) de la municipalidad.
Estos recursos permitirán adquirir equipamiento técnico para desplegar operativos de salud y cultura directamente en las poblaciones de la comuna.
Esta iniciativa ataca las barreras de acceso derivadas del aislamiento y el clima austral. Llevar la atención preventiva fuera de las cuatro paredes del consultorio es clave para pesquisar a tiempo enfermedades crónicas de alta prevalencia regional, como hipertensión arterial y diabetes.
El presidente del Consejo de Desarrollo del Cesfam Carlos Ibáñez, Daniel Oyarzo, destacó el valor de este logro vecinal: “Postulamos a un fondo que está destinado a la compra de equipamiento audiovisual e informático, que nos dé autonomía para poder seguir desarrollando actividades sin tener que arrendar este tipo de implementos”.
Respecto del plan de acción territorial, Oyarzo explicó que la propuesta “consiste básicamente en intervenciones culturales en conjunto con acercar operativos de salud a la comunidad y exámenes preventivos en conjunto con el Cesfam”.
La estrategia busca que las familias se acerquen mediante instancias culturales para realizarse sus controles y tomas de exámenes preventivos. Además, aporta un beneficio sustancial al entorno barrial y a la salud mental comunitaria.
Como concluyó el dirigente, “de esta forma realizar eventos artísticos que permitan recuperar espacios públicos y para prevenir incivilidades”.
Consejo del Cesfam Carlos Ibáñez se adjudica fondo PAIC para operativos territoriales
La compra de equipos audiovisuales e informáticos permitirá terminar con el gasto en arriendos y asegurar intervenciones periódicas de salud y cultura en toda la comuna.
El Consejo Consultivo del Cesfam Carlos Ibáñez de Punta Arenas se adjudicó más de un millón y medio de pesos a través del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) de la municipalidad.