Consejo del Cesfam Carlos Ibáñez se adjudica fondo PAIC para operativos territoriales

El Consejo Consultivo del Cesfam Carlos Ibáñez de Punta Arenas se adjudicó más de un millón y medio de pesos a través del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) de la municipalidad.

Estos recursos permitirán adquirir equipamiento técnico para desplegar operativos de salud y cultura directamente en las poblaciones de la comuna.

Esta iniciativa ataca las barreras de acceso derivadas del aislamiento y el clima austral. Llevar la atención preventiva fuera de las cuatro paredes del consultorio es clave para pesquisar a tiempo enfermedades crónicas de alta prevalencia regional, como hipertensión arterial y diabetes.

El presidente del Consejo de Desarrollo del Cesfam Carlos Ibáñez, Daniel Oyarzo, destacó el valor de este logro vecinal: “Postulamos a un fondo que está destinado a la compra de equipamiento audiovisual e informático, que nos dé autonomía para poder seguir desarrollando actividades sin tener que arrendar este tipo de implementos”.

​Respecto del plan de acción territorial, Oyarzo explicó que la propuesta “consiste básicamente en intervenciones culturales en conjunto con acercar operativos de salud a la comunidad y exámenes preventivos en conjunto con el Cesfam”.

​La estrategia busca que las familias se acerquen mediante instancias culturales para realizarse sus controles y tomas de exámenes preventivos. Además, aporta un beneficio sustancial al entorno barrial y a la salud mental comunitaria.

Como concluyó el dirigente, “de esta forma realizar eventos artísticos que permitan recuperar espacios públicos y para prevenir incivilidades”.