Punta Arenas afianza su posición global: INACH despliega el mayor esfuerzo científico y logístico de Chile en la Antártica

El director nacional del Instituto Antártico Chileno, Gino Casassa, delineó las directrices de la Expedición Científica Antártica (ECA). A través de una robusta alianza civil-militar y la ejecución de más de 70 proyectos de investigación, el país fortalece su protagonismo dentro del Sistema del Tratado Antártico y proyecta a Magallanes como el polo ineludible de la ciencia polar.