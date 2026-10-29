Museo Regional de Magallanes prepara el traslado temporal de más de 65 mil piezas patrimoniales

​El Museo Regional de Magallanes enfrenta una etapa clave para su futuro institucional.

Ante el inicio de las obras integrales de restauración del emblemático Palacio Braun Menéndez, el recinto prepara el resguardo de su valioso acervo.

En este contexto, el museo contó con la visita técnica de especialistas del Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR), Natalia Naranjo y Natalia Salazar, quienes encabezaron jornadas enfocadas en el acondicionamiento preventivo de las piezas patrimoniales de cara al traslado temporal programado para el año que viene.

​El museo no cambiará de sede definitiva: su hogar continuará siendo el histórico palacio de Punta Arenas. Sin embargo, la magnitud de las faenas arquitectónicas y estructurales hace indispensable evacuar temporalmente más de 65.000 piezas hacia el nuevo depósito regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

Allí permanecerán bajo estrictos estándares técnicos de catalogación y custodia hasta que concluyan las obras y se monte la nueva exhibición.

​Durante las jornadas de trabajo conjunto, los equipos revisaron los avances en el embalaje y preparación de la colección de mobiliario, recibiendo orientaciones metodológicas para optimizar la conservación de los bienes.

Desde la institución agradecieron con entusiasmo el compromiso, la generosidad y el apoyo constante de las profesionales y de todo el CNCR.