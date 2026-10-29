Magallanes concentra el 29% de las atenciones por TeleACV y se consolida como referente nacional

​En nuestra región, el aislamiento geográfico y el clima siempre han sido adversarios feroces de la urgencia médica. Sin embargo, en el manejo del Accidente Cerebrovascular (ACV) -patología que impacta a más de 40 mil personas al año en Chile-, Magallanes está marcando un precedente vital. Gracias a la consolidación del modelo TeleACV de RedSalud, la zona austral ha logrado sortear las distancias conectando su urgencia local en tiempo real con neurólogos especialistas en Santiago.

​Esta estrategia regional se traduce en una respuesta 24/7 crítica para una emergencia donde cada minuto cuenta. Frente a un ACV isquémico, la ventana terapéutica para aplicar tratamientos como la trombolisis y disolver el coágulo cerebral es de solo 4,5 horas. A través de videollamadas de alta definición, el especialista a distancia evalúa al paciente, analiza el escáner cerebral junto al equipo clínico local y define la conducta médica sin someter a la persona a traslados extenuantes.

​El impacto sanitario es contundente: Magallanes se convirtió en el segundo polo con mayor demanda nacional de este sistema, concentrando el 29% de las 82 atenciones remotas registradas en el país. El perfil epidemiológico local revela que el 61% de los casos asistidos corresponde a mujeres, con una edad mediana de 68,5 años.

​Como advierte el doctor Mario Cepeda, coordinador de Urgencia de Clínica RedSalud Magallanes, la sobrevida y la reducción de secuelas graves dependen de no perder tiempo y reconocer la regla RÁPIDO (Rostro caído, Brazo débil, Palabra alterada, Inmediato acudir a urgencias, Dolor súbito y Ojos comprometidos). Un solo signo representa un 72% de probabilidad de ACV. Con el 80% de estos episodios prevenibles, Magallanes demuestra que la telemedicina bien articulada salva cerebros y rescata vidas.