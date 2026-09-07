Magallánicos en la capital se unen en hito histórico para potenciar las Jornadas de Rehabilitación

La capital del país volvió a convertirse en el epicentro de la solidaridad patagónica con la realización del segundo lanzamiento oficial de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. El encuentro congregó a una activa comunidad de magallánicos residentes en la Región Metropolitana y a diversas autoridades y figuras comprometidas con esta cruzada que une a todo el extremo austral.

El director de la Corporación de Rehabilitación, Asterio Andrade, valoró el crecimiento y la descentralización de esta obra impulsada por el Club de Leones Cruz del Sur.

Al respecto, Andrade destacó que “la discapacidad no mira edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, y yo creo que esa es la gran ventaja que nosotros podemos atender a todas las personas en los centros de rehabilitación”.

Asimismo, resaltó que “hemos logrado descentralizar la rehabilitación; ahora estamos comenzando a trabajar con comunas más pequeñas, más asociadas a la ruralidad. Queremos llegar a los distintos lugares de esta tan extensa región como es Magallanes”.

Por su parte, el exalcalde y periodista magallánico, Vladimiro Mimica, profundizó el sentido histórico y transversal de la iniciativa, señalando que “esto ha sido esta iniciativa del Club de Leones Cruz del Sur, una iniciativa extraordinaria, excepcional, que ha llamado la atención en todos los rincones no solamente de Chile, sino más allá de nuestra cordillera”.

Mimica agregó con emoción que “nosotros, los magallánicos, que estamos fuera de los límites de nuestra ciudad y que estamos vinculados de por vida con la Región de Magallanes y su quehacer en todas sus actividades, no podemos permanecer indiferentes”. Recalcó además que esta causa “es absolutamente transversal, esto no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha, esto pertenece a toda la comunidad más allá de las diferencias”.

En tanto, el periodista magallánico Davor Gjuranovic destacó la consolidación de la comunidad magallánica en la capital y el impacto de este hito. Gjuranovic indicó que “hace dos años empezamos a juntarnos primero en la Cofradía del Calafate […] y hoy día para el Club de Leones y para las jornadas que hagamos esta actividad en Santiago es porque nos ayuda a difundir, va a mostrar que hay una sociedad magallánica que está en movimiento, que está en Santiago, pero que no se olvida nunca de dónde viene”.

Además, enfatizó que “el Club de Leones no tiene techo, no tiene más que las puertas abiertas para quien lo requiera, así que es puro orgullo para nosotros estar acá”.