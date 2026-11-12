Contraloría declara en estado crítico el sitio de disposición de residuos de Punta Arenas

Un complejo escenario sanitario y ambiental enfrenta la capital de Magallanes.
En su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 28 sobre manejo y eliminación de residuos sólidos domiciliarios a nivel municipal —publicado el 10 de noviembre—, la Contraloría General de la República incorporó a Punta Arenas dentro del apartado “Sitios en estado crítico”, detallando en la tabla de territorio y situación para “Punta Arenas, Chile Chico y Chaitén” que cuentan con apenas “1 año de vida útil restante”.
El reporte, que evaluó a 345 municipalidades entre 2022 y 2025, advierte que a nivel nacional “continúan operando sitios con vida útil agotada o próxima a su término”.
El organismo enfatiza que reportar anualmente en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) “es esencial para identificar faltas de control, así como potenciales riesgos ambientales, sanitarios y financieros, derivados tanto del incumplimiento de la declaración en el RETC como de la operación de sitios sin autorización sanitaria o con vida útil vencida”.
Las cifras globales reflejan una crisis estructural: un 49% “de los sitios de disposición final no cuenta con autorización sanitaria vigente” y “Predominan vertederos y basurales de operación municipal o mixta”.
Además, el 82% “de las municipalidades no informó en algún período (2022-2024) la recolección, valorización y/o eliminación de residuos domiciliarios en el RETC” y 11 regiones “no cuentan con un Plan Regional de Gestión de Residuos vigente”.
Frente a este diagnóstico, Contraloría anunció que “se realizará una fiscalización de alcance nacional sobre la eliminación de los residuos sólidos domiciliarios, considerando los riesgos ambientales, sanitarios y financieros asociados a la disposición”, oficiando a las Seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que informen su plan 2026-2027 y “adopten las acciones pertinentes en relación con la situación descrita, en el plazo 60 días hábiles”.
Contraloría declara en estado crítico el sitio de disposición de residuos de Punta Arenas
Tras evaluar a 345 municipalidades entre 2022 y 2025, el organismo incluyó a la capital regional en el listado de sitios en estado crítico junto a Chile Chico y Chaitén, oficiando a las Seremis de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para presentar planes de acción en un plazo de 60 días hábiles.
Un complejo escenario sanitario y ambiental enfrenta la capital de Magallanes.