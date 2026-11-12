Prisión Preventiva para uno de los imputados por violenta riña registrada en el sector sur de Punta Arenas

En prisión preventiva quedó Hernán Esteban Gómez Aro tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor de homicidio simple frustrado, porte de arma cortante, microtráfico y tenencia ilegal de municiones. La segunda detenida, Macarena Alexandra Villegas Godoy —perteneciente al bando contrario—, recibió arresto domiciliario total por homicidio frustrado y porte de arma blanca, pero permanecerá privada de libertad en tránsito luego de que la Fiscalía apelara verbalmente en la audiencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50 horas del miércoles 11 de noviembre en calle Queilén. Según los antecedentes del Ministerio Público, Abraham Isaías Maldonado Montesinos y su pareja, Villegas Godoy, llegaron en un automóvil hasta el domicilio de Gómez Aro y su conviviente, Carla Labadie Pinto.

En el lugar, Gómez Aro atacó el vehículo con una picota y provocó que chocara contra la reja de una vivienda. Tras el impacto, apuñaló a Maldonado Montesinos —quien fue pareja de Labadie Pinto, tienen un hijo de 14 años en común y mantenía una orden judicial de alejamiento respecto de ella—, mientras Villegas Godoy hería con un cuchillo a la dueña de casa. Ambas víctimas permanecen internadas en estado grave en el Hospital Clínico de Magallanes.

A la salida del tribunal, el defensor penal público Paulo González anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones al sostener que Gómez Aro actuó en legítima defensa tras un intento de atropello. Por su parte, el tribunal de alzada revisará mañana la situación procesal de Villegas Godoy, mientras el plazo de investigación quedó fijado en 60 días.