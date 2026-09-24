Cormunat busca replicar modelo de Cesfam 18 de Punta Arenas con miras a nuevo recinto de salud

Funcionarios de la Corporación Municipal de Natales (Cormunat), en conjunto con el Servicio de Salud Magallanes, realizaron una visita a las nuevas instalaciones del Cesfam 18 de Septiembre de Punta Arenas para conocer en terreno los estándares y espacios de infraestructura de la Atención Primaria.

Para la delegación natalina, el recorrido resulta de alta relevancia, ya que permite avanzar hacia la concreción de un nuevo recinto de salud para la capital de Última Esperanza, acorde al crecimiento de su población y a las actuales exigencias sanitarias.

Durante la visita se revisó la distribución de espacios, los flujos de usuarios y trabajadores, las áreas clínicas y administrativas, además de la accesibilidad y las condiciones operativas necesarias para fortalecer el modelo de Atención Primaria Familiar y Comunitaria.

El director de Salud de la Cormunat, Guillermo López Jara, destacó que “una infraestructura adecuada no solamente mejora las condiciones en que nuestros usuarios reciben atención, sino que también dignifica el trabajo de nuestros funcionarios, permite ordenar los procesos y entrega mejores condiciones para desarrollar una Atención Primaria moderna y de calidad”.

Por su parte, el secretario general de la corporación, Víctor Hugo Mansilla, señaló que “para Natales es muy importante poder mirar experiencias concretas, aprender de ellas y proyectar una infraestructura que esté a la altura de las necesidades de nuestra comunidad. Queremos que nuestros usuarios tengan espacios modernos, dignos y seguros, y que nuestros equipos cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar su labor”.