Sancionan con más de $4 millones al transporte interurbano por incumplir jornadas de descanso

La Seremi del Trabajo y Previsión Social realizó un positivo balance de las fiscalizaciones realizadas durante Fiestas Patrias en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

De acuerdo con cifras oficiales, la Dirección del Trabajo realizó 13 fiscalizaciones, cursó una multa y suspendió a un trabajador por incumplir el feriado obligatorio e irrenunciable del comercio.

Este año, de acuerdo con la directora regional (s) del Trabajo, Viviana Ampuero, se sumó la fiscalización al transporte interurbano de pasajeros, realizando dos fiscalizaciones con dos multas por un monto de $4.235.280.

“Esta tarea estuvo orientada a verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales relacionadas con las jornadas de conducción y descanso de los trabajadores del sector”, dijo la directora subrogante Ampuero.

El despliegue realizado durante este año permitió verificar en terreno el cumplimiento del derecho al descanso de los trabajadores del comercio durante los días patrios.

Cifras menores a 2025

El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, valoró los resultados del despliegue regional y destacó especialmente la disminución de infracciones detectadas en el comercio.

“Este balance nos muestra que, manteniendo el mismo número de fiscalizaciones que el año pasado, observamos una disminución importante en los incumplimientos asociados al feriado irrenunciable del comercio. Esto da cuenta de un mayor conocimiento y cumplimiento de la normativa por parte de los empleadores, y valoramos especialmente que sean más los trabajadores que pudieron ejercer efectivamente su derecho al descanso durante estas Fiestas Patrias”, señaló.