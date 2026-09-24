Espectáculo “The Michael Jackson Legacy” se estrena en Punta Arenas con más de 150 artistas en escena

Un imponente despliegue artístico desembarca en la capital magallánica con la llegada de “The Michael Jackson Legacy”, espectáculo musical de la compañía de danza y espectáculo Legacy que rinde homenaje a la trayectoria, música y baile del denominado Rey del Pop.

El director y productor musical del proyecto, Ignacio Valdebenito, junto al destacado artista santiaguino Benjamín Ramírez —encargado de encarnar a Michael Jackson en el escenario— adelantaron en el programa Tarde Libre, conducido por la periodista Mayra Ibañez, los pormenores de la gran puesta en escena que reunirá a más de 150 artistas en vivo, entre bailarines, cantantes, músicos y acróbatas.

Coordenadas y funciones

Benjamín Ramírez arribó especialmente desde la Región Metropolitana para asumir el rol protagónico en este montaje que busca repasar los grandes hitos de la carrera del ícono pop con un alto estándar técnico y coreográfico.

El estreno oficial está programado para este viernes 25 de septiembre en las instalaciones del Centro Cultural de Punta Arenas (Avenida 21 de Mayo 2421). El evento contará con dos funciones consecutivas pensadas para el disfrute familiar: la primera a las 18:30 horas y la segunda a las 20:00 horas.