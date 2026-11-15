Sexta versión de “Campereando por las Jornadas” reunió a las familias en beneficio de la rehabilitación

Con una alta convocatoria y un ambiente cargado de identidad patagónica se desarrolló este fin de semana, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, la sexta versión de “Campereando por las Jornadas”. La iniciativa ofreció a los asistentes paseos a caballo, venta de corderos, competencia de tambores y diversos puestos de gastronomía típica, artesanía y antigüedades, todo ello con el objetivo de reunir fondos para las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2026.

​Carolina Barrientos, una de las organizadoras del evento, realizó un positivo balance de las dos jornadas y recalcó que el dinero obtenido por concepto de entradas, paseos, inscripciones y venta de asados va en directo apoyo de la cruzada solidaria, sumado al aporte monetario que realizan los emprendedores instalados en el recinto. “Esta es la sexta versión y ha sido tremendamente satisfactorio; se ha vivido un ambiente de alegría, ambiente familiar y tradiciones. Se respira campo, como decimos nosotros”, señaló.

​Respecto al origen de esta actividad, Barrientos explicó que nació hace seis años tras la pandemia, buscando llenar un espacio dentro de las iniciativas benéficas de la región al vincular la cultura rural con la solidaridad. “Partió por una necesidad de generar algún evento que entrelace las tradiciones chileno-argentinas con las Jornadas. Creemos que para todos los magallánicos es súper importante el ambiente familiar y el campo; eso nos conecta con las Jornadas y con la rehabilitación”, concluyó.