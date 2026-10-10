​Costanera de Punta Arenas fue escenario de la cicletada familiar “Muévete por tu Bienestar”

​En un ambiente de entusiasmo y convivencia comunitaria, la Costanera del Estrecho en Punta Arenas se convirtió en el escenario principal de la cicletada familiar “Muévete por tu Bienestar”, jornada recreativa que comenzó a las 18:00 horas e impulsó la actividad física al aire libre.

​La actividad respondió a un trabajo intersectorial coordinado entre las secretarías regionales ministeriales de Desarrollo Social y Familia, Transportes y Telecomunicaciones, Salud, y el Ministerio del Deporte, organismos que unieron esfuerzos para articular un espacio seguro de integración y promoción de la salud.

​Durante el recorrido por el borde costero, niños, jóvenes y adultos disfrutaron del trayecto sobre dos ruedas, reforzando la importancia de incorporar el ejercicio regular y los hábitos saludables en la rutina diaria de los magallánicos.

​Desde las instituciones organizadoras valoraron la alta respuesta de la ciudadanía y destacaron la relevancia de continuar utilizando los espacios públicos de la capital regional para el desarrollo de eventos deportivos y comunitarios.