​Personas mayores cumplen el sueño de subir a la pasarela en emotivo desfile de modas en Punta Arenas

​En una jornada cargada de emoción, aplausos y camaradería, el Gimnasio María Auxiliadora de Punta Arenas fue el escenario de la primera edición de “Vive Pasarela”, un desfile de modas intergeneracional impulsado por el Voluntariado Vive Feliz con el propósito de romper estigmas, derribar el edadismo y resaltar el valor social de las personas mayores.

​La conducción del evento estuvo a cargo de los reconocidos animadores locales Paola Tapia y Óscar España, quienes presentaron a los cerca de 60 modelos en escena, cuyas edades fluctuaron desde jóvenes hasta adultos mayores de cerca de 88 años.

​Durante la pasarela, los participantes lucieron atuendos de estilo propio, destacando prendas confeccionadas por las mismas personas mayores en talleres comunitarios de tejido y crochet. “Muchos nos han dicho que siempre quisieron ser modelos y hoy están cumpliendo sus sueños; eso ya nos da por pagado todo el trabajo”, valoró Nicolás Soto Cárdenas, socio fundador del voluntariado.

​En tanto, la presidenta de la agrupación, Monserrat Ulloa, enfatizó que la meta principal fue que los asistentes “se sientan orgullosos de sí mismos y disfruten de la comunidad”. La velada finalizó en un ambiente festivo con la presentación musical de la banda regional América Nueva.