Escuela República de Croacia celebra 70 años de historia con muestra comunitaria en Punta Arenas

Con una jornada festiva y abierta a la comunidad, la Escuela República de Croacia celebró sus 70 años de trayectoria institucional en Punta Arenas, congregando a exalumnos, familias, docentes y vecinos para compartir los hitos de su historia y el trabajo pedagógico actual.

​Durante el encuentro, las dependencias del establecimiento albergaron exposiciones centradas en sus sellos educativos, abarcando áreas como educación ambiental, convivencia escolar, inclusión e integración, además de iniciativas desarrolladas en educación parvularia.

​Asimismo, los asistentes pudieron recorrer una muestra histórica con fotografías de época, registros de prensa y libros antiguos que dieron cuenta de la evolución del colegio en la capital regional. La conmemoración contó además con un marco cultural marcado por la presentación del Coro Croata de Magallanes.

​Respecto al valor del aniversario, Otto Gesell, profesor de Historia y encargado de Formación Ciudadana, destacó la relevancia de abrir las puertas de la escuela para dar a conocer su impacto en la comunidad. En tanto, Carola Mancilla, educadora de Transición 1, resaltó el compromiso de las familias y el rol fundamental de la educación pública en la formación de las futuras generaciones magallánicas.