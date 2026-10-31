Creatividad y alegría familiar: Punta Arenas celebró Halloween con masiva participación en diversos sectores

Una colorida y entusiasta jornada se vivió en los diversos sectores de Punta Arenas con motivo de la celebración de Halloween, donde niños, niñas y sus familias lo dieron todo luciendo creativos disfraces.

Desde príncipes y princesas de cuentos de hadas hasta superhéroes y villanos sacados directamente de la pantalla grande, las calles de la capital magallánica se llenaron de dinamismo, risas y el clásico recorrido en busca de dulces.

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Uno de los puntos con mayor convocatoria fue el emblemático Barrio Comercial 18 de Septiembre, donde se organizó la “Fiesta Halloween”. En el lugar, numerosas familias se reunieron para disfrutar de las sorpresas preparadas especialmente para la ocasión, destacando atracciones como el “Pasillo del Terror”, shows en vivo y dinámicas que llenaron de entretención a grandes y chicos.

​La jornada concluyó consolidándose como una fiesta comunitaria llena de creatividad, unión familiar y ambiente festivo en cada rincón de la ciudad.