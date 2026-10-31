Familias y niños dieron vida a una nueva versión de la tradicional Caminata Zombie en Punta Arenas

La actividad se desarrolló este sábado 31 de octubre, con una masiva participación de la comunidad, que recorrió las calles céntricas desde Colón con Bories hasta la Plaza de Armas. La jornada también contempló una campaña de recaudación en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación.

Con disfraces, maquillaje terrorífico y mucho entusiasmo, una gran cantidad de familias, niños y niñas participaron este sábado en una nueva versión de la tradicional Caminata Zombie en Punta Arenas, actividad que llenó de ambiente de Halloween las calles del centro de la ciudad.

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La jornada comenzó a las 16:00 horas en la intersección de Colón con Bories, punto desde donde los participantes iniciaron el recorrido rumbo a la Plaza de Armas, dando vida a una colorida y particular marcha protagonizada por zombies, personajes de terror y diversas caracterizaciones.

La actividad convocó a personas de distintas edades, especialmente familias que llegaron junto a sus hijos para ser parte de esta celebración, que año a año se ha convertido en una de las alternativas recreativas de Halloween en la capital regional.

El encuentro también contempló diversas actividades complementarias, entre ellas una exhibición de vehículos tuning y clásicos, un concurso que entregó un premio de 100 mil pesos al mejor disfraz de zombie, además de música, presentaciones de bandas regionales y un tributo en vivo al reconocido tema “Thriller”.

Junto con ofrecer un espacio de encuentro y entretención para la comunidad, la actividad tuvo también un componente solidario, ya que durante la jornada se reunió dinero en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, sumando así un propósito benéfico a esta tradicional celebración.