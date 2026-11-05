Crucero polar Magellan Discoverer arriba a Punta Arenas tras ingresar al Estrecho de Magallanes

El Magellan Discoverer, moderna nave de expedición polar construida en el astillero nacional ASENAV en Valdivia, alcanzó por primera vez la boca occidental e ingresó formalmente a las aguas del Estrecho de Magallanes con rumbo a la capital regional, ayer a eso del mediodía.

El acontecimiento fue confirmado por la CEO de la compañía regional Antarctica21, Verónica Peragallo, quien relevó la llegada de la embarcación como un avance clave para la industria naval chilena y la consolidación de Magallanes como plataforma logística del turismo polar internacional.

La empresa magallánica convocó a la comunidad local a presenciar la recalada del buque en la bahía de Punta Arenas, en las inmediaciones de la Costanera del Estrecho frente al monumento al Piloto Pardo, a partir de las 12:30 horas.

La ejecutiva subrayó la trascendencia tecnológica del buque en el continente: “Es muy importante para Magallanes y para Chile contar con un barco de estas características: es el primer crucero híbrido construido en América que podrá ir a la Antártica. Fue construido en nuestros astilleros de ASENAV y llevará a pasajeros de todo el mundo representando a nuestra región y a nuestro país”.

El ingreso de la nave a la flota de Antarctica21 potenciará los viajes de expedición científica y turística hacia el continente blanco operados desde territorio austral.