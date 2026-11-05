Minvu entrega 11 subsidios para sectores medios en Puerto Natales y confirma nuevo llamado en noviembre

Un total de once familias de la Provincia de Última Esperanza recibieron los certificados oficiales del subsidio habitacional correspondiente al Primer Llamado 2026 del Programa para Sectores Medios y Emergentes (D.S. 1), tras cumplir de manera rigurosa con los planes de ahorro previo exigidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La entrega formal de los documentos se desarrolló en las dependencias de la oficina provincial del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en Puerto Natales. En la oportunidad, diez de los postulantes obtuvieron el respaldo estatal bajo la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, mientras que una familia fue seleccionada en la línea de densificación predial o construcción en sitio propio, integrándose a la nómina de 127 familias beneficiadas a nivel de la Región de Magallanes.

El encuentro contó con la asistencia de directivos y representantes regionales y provinciales del Minvu, del Serviu y de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, quienes destacaron la constancia de los adjudicatarios al completar sus metas de ahorro y proyectar una solución habitacional definitiva en la zona.

Nuevo llamado y tramo ampliado hasta 4.500 UF

Durante la ceremonia, las autoridades sectoriales adelantaron los próximos hitos de la política habitacional para Magallanes, confirmando que el próximo 17 de noviembre se abrirá el segundo proceso de postulación del año para el subsidio D.S. 1.

Para esta nueva convocatoria, el beneficio individual incorporará una modificación técnica de alta relevancia para la realidad inmobiliaria austral: se habilitará un nuevo tramo que permitirá adquirir viviendas de hasta 4.500 Unidades de Fomento (UF) en Magallanes, complementado con un subsidio estatal directo de 550 UF. Esta adecuación busca ampliar las alternativas de compra para la clase media local frente al valor del metro cuadrado en la región.