Taxis y vehículos fiscales de Magallanes difundirán la línea telefónica gratuita de prevención del suicidio

Con la instalación de adhesivos informativos en las lunetas traseras de taxis colectivos y móviles de servicios públicos, autoridades del Gabinete Regional y dirigentes del gremio del transporte menor lanzaron en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas la campaña comunitaria «Lunatón por la Salud Mental».

La estrategia busca visibilizar de manera directa el número telefónico gratuito *4141, correspondiente a la Línea de Prevención del Suicidio, aprovechando el tránsito continuo de la locomoción colectiva por las diversas poblaciones de la capital regional. El plan contempla además extender la difusión de forma progresiva hacia las comunas de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

La articulación con los conductores locales apunta a transformar el transporte de pasajeros en un canal de información accesible para personas que atraviesan cuadros de angustia, sufrimiento emocional severo o ideación suicida, promoviendo al mismo tiempo que la comunidad identifique a tiempo factores de riesgo en su entorno.

El servicio telefónico *4141 funciona de manera gratuita, confidencial y durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, atendido por psicólogos y profesionales especializados en contención e intervención en crisis. Junto con el apoyo inmediato en momentos críticos, la plataforma permite gestionar, de forma voluntaria, la derivación de los usuarios hacia la red de salud pública para su evaluación médica y tratamiento continuo.

Desde la mesa intersectorial recordaron que los trastornos del ánimo y los episodios depresivos cuentan con tratamiento clínico y cobertura garantizada por ley. Frente a situaciones de emergencia o necesidad de orientación, las personas pueden recurrir a la red de consultorios de atención primaria, marcar el *4141 desde cualquier teléfono móvil o comunicarse con la plataforma Salud Responde al 600 360 77 77.