Cuidadoras adaptan donación textil y confeccionan sábanas para residentes del hogar Vida Austral en Punta Arenas

Una alianza de trabajo comunitario permitió transformar una donación textil en una solución concreta para los adultos mayores acogidos en la Residencia Vida Austral de Punta Arenas. La iniciativa surgió tras la recepción de un aporte entregado por la empresa Antártica 21, el cual contemplaba cobertores y cubrecobertores; estos últimos sin uso práctico dentro de la dinámica asistencial del recinto, que mantenía un déficit crítico de sábanas.

Para evitar que los insumos quedaran guardados en bodega, el equipo directivo coordinó una alternativa con la Agrupación de Cuidadoras y Discapacidades Diferentes Luchadoras Incansables, entidad comunitaria surgida al alero de un programa de Fosis que actualmente reúne a 28 socias y socios.

Utilizando las máquinas de coser que la organización se adjudicó mediante fondos públicos el año pasado, las voluntarias adaptaron las piezas textiles para convertirlas en ropa de cama indispensable para el aseo, abrigo y confort de las personas mayores.

Entrega de insumos y llamado a la comunidad

La labor colaborativa concretó su primera entrega con doce juegos completos de sábanas, mientras el taller continúa con las faenas de costura hasta abastecer la totalidad de las camas del establecimiento. Este esfuerzo forma parte del apadrinamiento regular que las cuidadoras sostienen con la residencia para mitigar las dificultades operativas y financieras del hogar.

Ante el resultado de esta reconversión material, ambas entidades llamaron a empresas, organizaciones y vecinos de la Región de Magallanes a replicar este tipo de apoyos prácticos para fortalecer el cuidado y bienestar integral de los residentes de la institución.