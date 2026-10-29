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Fosis e inauguración de Feria de Emprendimiento con diez expositores en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas

La muestra reúne creaciones de manufactura propia elaboradas por productores locales y de Tierra del Fuego. La iniciativa funcionará en el sector Líder hasta el domingo 1 de noviembre para impulsar las ventas de pequeños negocios regionales.

Periodista Web
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Con el propósito de abrir nuevos canales de comercialización y visibilizar la producción regional, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) inauguró una nueva versión de su Feria de Emprendimiento al interior del Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas.

La actividad se desarrollará entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre, emplazada en el sector contiguo al supermercado Líder. El espacio surge mediante una alianza público-privada orientada a fomentar la reactivación económica y el crecimiento comercial de las micro y pequeñas empresas magallánicas.

En esta oportunidad, la vitrina congrega a diez expositores procedentes de diversas comunas de la región, sumando la participación de emprendedores de la provincia de Tierra del Fuego. Dentro de la oferta destacan artículos de manufactura propia como orfebrería, velas aromáticas, artesanías en cuero y vellón, confecciones en lana e infusiones de té regional.

La instancia busca facilitar el contacto directo entre los elaboradores y el público general, permitiendo diversificar sus redes de clientes y consolidar sus ingresos durante cuatro jornadas consecutivas de funcionamiento en el principal centro comercial de la capital regional.

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