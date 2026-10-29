Municipalidad de Punta Arenas y SII coordinan ofensiva tributaria contra fiestas y locales clandestinos

La Municipalidad de Punta Arenas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) iniciaron una mesa de trabajo conjunta orientada a intensificar la fiscalización y persecución de fiestas y locales clandestinos que funcionan al margen de la ley en la comuna.

La instancia fue encabezada por el alcalde Claudio Radonich, junto al director regional del SII, Roberto Herrera; el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad, Germán Flores; y el director de Seguridad Pública municipal, Carlos Sanhueza, además de equipos técnicos de ambas instituciones. La coordinación busca atacar las diversas aristas de este negocio irregular, tales como el no pago de patentes e impuestos, la venta ilegal de alcohol y el uso no autorizado de inmuebles.

El alcalde Radonich enfatizó las implicancias legales y el riesgo material de estos recintos: “Un clandestino es un negocio que no paga impuestos ni patentes municipales y, cuando vende alcohol, tampoco paga los permisos correspondientes. Estamos hablando de actividades que pueden constituir delitos. Por eso, estamos trabajando para identificar a quienes las ejercen y que respondan ante la justicia”. La autoridad advirtió además que estos lugares carecen de extintores, salidas de emergencia y certificaciones de gas o electricidad.

Catastro de inmuebles y foco tributario

Durante la reunión, las autoridades municipales entregaron al organismo fiscalizador una nómina de direcciones detectadas en diversos sectores de la ciudad. El director regional del SII, Roberto Herrera, confirmó que los antecedentes serán incorporados a sus labores de control en terreno y de gabinete: “Para nosotros es fundamental coordinar acciones con la municipalidad, porque estas actividades afectan de manera importante a la ciudadanía y muchas veces están asociadas a otras incivilidades”.

Herrera adelantó además que se gestionará la articulación con la Policía de Investigaciones (PDI), el área de Migraciones y la autoridad sanitaria, con el fin de abordar de forma integral infracciones vinculadas al comercio informal, fiestas no autorizadas y comercio sexual. A nivel comunal, el concejal Germán Flores planteó la necesidad de incorporar a la Dirección de Obras Municipales (DOM) para verificar el destino habitacional o comercial de las propiedades intervenidas.

Focos activos van a la baja

Por su parte, el director de Seguridad Pública municipal, Carlos Sanhueza, entregó un balance sobre la presencia de estos eventos en la capital regional. Según precisó, a inicios de 2026 se registraban entre 12 y 15 fiestas clandestinas en ciertos periodos, cifra que actualmente se ha reducido a dos o tres puntos con actividad habitual.

Sanhueza detalló que el personal municipal efectúa patrullajes preventivos los fines de semana a partir de llamados a la línea 800 800 134, coordinando intervenciones con Carabineros. Como ejemplo de la reiteración de estas conductas, mencionó un inmueble de calle Chiloé que ha sido objeto de múltiples procedimientos y que volvió a operar, por lo que instó a los vecinos a mantener las denuncias comunitarias.