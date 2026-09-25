Damas de Blanco anuncia campaña nacional en Magallanes

Una importante labor realiza las Damas de Blanco en el Hospital Clínico de Magallanes, una organización que reúne a 24 voluntarias que entregan apoyo a pacientes que se encuentran solos o sin red de apoyo durante su hospitalización.

El apoyo de las magallánicas se traduce un apoyo emocional, espiritual y asistencial práctica con útiles de aseo y alimentación.

Frente al rápido envejecimiento de la población local, la agrupación anunció su colecta nacional, que se realizará del 1 al 3 de octubre. Los recursos irán en directo beneficio de los internados más vulnerables, permitiendo comprar pañales, artículos de higiene y elementos personales.

Además, la entidad sigue apoyando con la gestión de camas clínicas y sillas de ruedas para personas con movilidad reducida.

Durante los tres días de campaña, las voluntarias se desplegarán con sus tradicionales alcancías en puntos de alta afluencia de Punta Arenas, como Zona Franca, Espacio Urbano, diversos supermercados y el mismo centro asistencial.

Desde la directiva invitaron a los magallánicos a colaborar con aportes económicos o insumos, y abrieron la convocatoria para que nuevas personas se sumen a esta noble misión para acompañar a quienes enfrentan la enfermedad en soledad.