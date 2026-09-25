Porvenir y Río Grande trazan agenda para impulsar el desarrollo productivo en Tierra del Fuego

Con el objetivo de fortalecer la integración y generar nuevas oportunidades para las comunidades de Tierra del Fuego, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, sostuvo un estratégico encuentro con una delegación del Municipio de Río Grande, Argentina.

La comitiva trasandina, encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, analizó junto al equipo local las capacidades para avanzar en cooperación mutua, enfocándose en producción de alimentos, desarrollo frutihortícola, cultivo de papa y apoyo a artesanos.

El alcalde Parada valoró la instancia para profundizar los vínculos de dos zonas con una misma realidad territorial. “La cercanía entre Porvenir y Río Grande permite proyectar una relación que vaya más allá de encuentros protocolares, avanzando hacia iniciativas concretas que contribuyan al desarrollo económico local y a una mayor integración entre las comunidades fueguinas de Chile y Argentina”, destacó el jefe comunal.

Durante la jornada, la delegación visitó el frigorífico Minerva Foods para conocer sus procesos de exportación y analizó el sector frutihortícola, que congrega a más de 50 productores locales.

Tras el recorrido, Facundo Armas agradeció la disposición del municipio porvenireño y remarcó que “conocer este tipo de experiencias dentro de la propia Isla Grande permite dimensionar el potencial productivo existente a ambos lados de la frontera”.

La cita selló el compromiso de trabajar en una agenda bilateral para los próximos meses, buscando potenciar la comercialización conjunta, la innovación tecnológica y los vínculos históricos en la Isla Grande.