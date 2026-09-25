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Geriatra propone la creación de una mesa de trabajo enfocada en los mayores

El doctor Ramón Lobos, al igual que la primera autoridad de gobierno en la región, reconocieron la deuda del Estado con las personas mayores. El especialista propone, entre otras cosas, una canasta de alimentos con precios accesibles para este grupo.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

En la Parada Militar que se realizó en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas, la delegada presidencial por Magallanes Ericka Farías reconoció la deuda del Estado con los adultos mayores, además del aceleramiento en el envejecimiento de la población.

“La población ha ido envejeciendo y eso nos obliga a repensar las políticas públicas”, enfatizó la primera autoridad de gobierno en la región.

Contraparte

Quien se sumó a las palabras de la delegada Farías fue el especialista en geriatría, Ramón Lobos, quien señaló que los adultos mayores, a medida que van envejeciendo, necesitan del Estado, “ya que las pensiones no logran cubrir todas las necesidades de una canasta básica para poder alimentarse”.

El profesional explicó que este grupo etario necesita una canasta básica de alimentos con precios convenientes a los cuales puedan acceder, además de apoyos sociales y un plan municipal que los incorpore como agentes locales.

“En todos estos enfoques como región estamos muy deficitarios, fundamentalmente en la provisión de servicios y en la adecuada coordinación y apoyo para que sea una provisión más justa y equitativa. Se requiere que ella (la delegada Farías) presida una comisión que trabaje con los servicios y alcaldes en esta tarea. Es una gran y noble tarea que se debe prontamente empezar”, concluyó el doctor Ramón Lobos.

 

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