Senapred y Gobierno Regional fortalecen cooperación binacional en Ushuaia ante riesgos de sismos y tsunamis

En el marco del fortalecimiento de la cooperación transfronteriza para la gestión del riesgo de desastres, una delegación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) junto al Gobierno Regional de Magallanes concretaron una visita técnica a la ciudad de Ushuaia, en la Provincia de Tierra del Fuego (Argentina).

La instancia forma parte de la ejecución del programa “Zona Austral Resiliente: cooperación binacional para el fortalecimiento de capacidades ante sismos y tsunamis”, iniciativa preventiva que busca elevar los estándares de autoprotección comunitaria y la preparación operativa en el extremo austral de ambos países. Durante el recorrido por la capital trasandina, la comitiva chilena conoció las dependencias del Sistema de Protección Civil argentino, abarcando centrales de policía, bomberos y la Dirección General de Atención a la Emergencia del SAME local.

Intercambio técnico y simulacro costero

El proyecto, con un horizonte de ejecución de 18 meses, contempla la realización de un futuro simulacro de evacuación por tsunami en el borde costero de Ushuaia, replicando el ejercicio preventivo ejecutado en Magallanes el pasado 16 de abril. Esta articulación pretende optimizar las centrales de comunicaciones, los protocolos conjuntos y la respuesta inmediata de cara a la próxima temporada turística en un territorio con fallas tectónicas compartidas.

Al respecto, el director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades Careaga, valoró el impacto de la coordinación austral: “Estas instancias de intercambio de experiencias nos llevan a fortalecer la respuesta binacional ante eventos que impactan en el territorio sin mediar límites fronterizos. La coordinación es vital ante eventos que requieran apoyo mutuo, privilegiando la agilidad en zonas aledañas al límite considerando que compartimos una amenaza sísmica común”.