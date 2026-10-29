De la faena a las aulas: lanzan e-book que rescata el liderazgo de las ingenieras que mueven la matriz productiva de Magallanes

arcado por el rigor del clima y la hegemonía masculina, las mujeres continúan derribando barreras en faenas, plantas y laboratorios. Con el propósito de visibilizar esa labor silenciosa y transformar los relatos de esfuerzo en vocaciones tempranas, la Facultad de Ingeniería presentó este jueves 29 de octubre el e-book “Ingenierías magallánicas: ingenierías que transforman Magallanes”.

La iniciativa germinó a comienzos de año a partir del hito universitario “El viaje de ser ingenieras”, encuentro que en su primera edición convocó principalmente al mundo académico. Frente a ese diagnóstico, las docentes de la facultad decidieron dar un giro estratégico y poner el foco en el terreno productivo.

“Nosotras como académicas de la Facultad de Ingeniería dijimos: ¿por qué solo las académicas de las facultades de ingeniería? ¿Por qué no destacamos a las que están trabajando en empresas, que muchas veces pasan invisibles con la labor que ellas realizan? Nos propusimos eso a principios de año: convoquemos, hagamos y destaquemos la labor que hacen las ingenieras en la región. Más allá de dónde salgan, la labor que hacen realmente es loable y destacable a todo nivel”, explicó la académica de la Facultad de Ingeniería, Patricia Maldonado Cárdenas.

Radiografía a la brecha: el desafío de las áreas duras

El texto no solo compila trayectorias profesionales nominadas directamente por las gerencias de sus respectivas empresas, sino que también dialoga con la cruda realidad estadística de la zona austral.

De acuerdo con antecedentes levantados por el Centro de Estudio de Recursos Energéticos (CERE), la inserción femenina en los sectores de energía y minería no supera el 25% a nivel regional. La cifra coincide con los promedios formativos habituales, donde la matrícula de mujeres oscila entre un 15% y un 20%, alcanzando apenas la cuarta parte en las aulas de ingeniería.

La disparidad se agudiza en las especialidades tradicionalmente masculinizadas:

Áreas críticas de minoría: Electricidad, Mecánica e Informática registran los índices más bajos de presencia femenina.

Mayor inclinación: Ingeniería Química destaca como la rama con mayor interés histórico por parte de las postulantes.

Representación en el e-book: Las profesionales homenajeadas provienen precisamente de campos de baja presencia femenina, desempeñándose en ramas como Electricidad, Mecánica, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Química y Prevención de Riesgos.

“Recogemos la historia de ellas: de dónde vienen, la labor que realizan, el camino que recorrieron para llegar a ser ingenieras destacadas dentro de su empresa, porque justamente la gerencia o la misma empresa fue la que las nominó”, puntualizó Maldonado.

Despliegue en las aulas: desde Punta Arenas a Puerto Natales

La publicación se articula como la piedra angular de un proyecto de Vinculación con el Medio adjudicado por la facultad para vincular la experiencia profesional con los colegios del territorio antes de concluir el presente año lectivo.

El plan contempla un despliegue territorial inmediato sustentado en alianzas comunitarias:

Charlas vocacionales en cuartos medios: Trabajo coordinado con el Liceo Alberto Barrera para acercar el quehacer real de la ingeniería a las adolescentes que definirán su futuro académico. Extensión a Última Esperanza: Trabajo conjunto con el PAR Explora Magallanes, liderado por Claudia Salinas, para conectar con establecimientos educacionales de Puerto Natales y aprovechar las últimas semanas del semestre escolar. Semana de la Facultad de Ingeniería: En el marco de las actividades conmemorativas fijadas para la semana del 9 de noviembre, las profesionales nominadas encabezarán charlas técnicas y encuentros universitarios.

“No solo es el e-book; el e-book es el medio para poder llegar e impactar a la sociedad. En la medida que nos mostremos en qué trabajamos, qué es lo que realmente realiza una ingeniera, ellas se van a motivar para ingresar a estas carreras”, remarcó Patricia Maldonado.

El texto estará disponible de manera libre y abierta mediante descargas directas en el portal web institucional de la Universidad y en la página oficial de la Facultad de Ingeniería. Paralelamente, el equipo ejecutor avanza en una edición impresa que será entregada a los socios comunitarios y bibliotecas escolares de la región, buscando que cada testimonio sirva de espejo para las futuras generaciones de científicas y tecnólogas magallánicas.