Diputado Alejandro Riquelme valora anuncios de Defensa para Magallanes

En el marco de la reciente Comisión de Defensa de la Cámara, el diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme (Partido Republicano), valoró los compromisos asumidos por el Gobierno en la zona austral, tras la visita del ministro de Defensa, Fernando Barros, y los jefes de guarnición de las Fuerzas Armadas.

Durante la instancia, el parlamentario destacó el claro mensaje entregado por el Ejecutivo respecto a la soberanía nacional. Según detalló Riquelme, el ministro Barros ratificó el control soberano del Estado sobre el Estrecho de Magallanes, dando el tema por cerrado de manera definitiva.

Junto a esta definición geopolítica, la autoridad ministerial presentó una agenda enfocada en la modernización y desarrollo de la región. Esta incluye un importante apoyo en infraestructura y la adquisición de nuevo equipamiento para cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona.

Impulso a la conectividad antártica

Uno de los anuncios más celebrados por el legislador fue el fortalecimiento de la conexión entre el continente y la Antártica. Esto se logrará mediante una alianza estratégica entre la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y la empresa aerocomercial DAP.

La compañía donará un sistema de aproximación electrónica —que será operado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)— para el aeropuerto antártico. “Esto va a permitir extender la temporada antártica en aproximadamente dos meses, un mes desde octubre hasta aproximadamente abril, según lo que se señalaba por parte del ministro”, explicó Riquelme.

Ruta Vicuña-Yendegaia: Soberanía y competitividad comercial

Por otra parte, el representante de Magallanes celebró la inyección de recursos adicionales destinados al proyecto del camino Vicuña-Yendegaia. Esta obra de ingeniería resulta vital para lograr la anhelada conexión bimodal que unirá por tierra, y de manera íntegra por territorio chileno, a la ciudad de Puerto Williams.

El diputado enfatizó que este tipo de obras son el verdadero motor de desarrollo para las zonas extremas. “Creo que más que subsidios, más que ayudas, lo que necesita Puerto Williams es que, en definitiva, si un camión sale a las 8 de la mañana pueda llegar de noche por tierra, por territorio chileno. Eso va a permitir que efectivamente Puerto Williams, junto con el muelle que estábamos terminando, sea una real alternativa a la competencia que tenemos en Argentina”, concluyó el parlamentario.