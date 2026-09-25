Diputada Javiera Morales exige precisiones sobre soberanía en el Estrecho e infraestructura crítica en Magallanes

Durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados realizada este viernes en Punta Arenas, la diputada por Magallanes Javiera Morales se hizo presente mediante una misiva oficial leída en el pleno, debido a que no pudo asistir de forma presencial por encontrarse con licencia médica.

En el escrito, la parlamentaria valoró que la instancia legislativa sesionara directamente en la zona austral tras los constantes dichos de autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes. En ese contexto, Morales recordó que los límites están jurídicamente resueltos desde los tratados de 1881 y 1984, pero alertó sobre la vigencia del Decreto N° 457 de 2021 de Argentina, que aún incluye al Estrecho y al paso Drake como espacios de “control conjunto”. Ante esto, solicitó conocer el avance de las gestiones diplomáticas para modificar dicha normativa y verificar su nueva redacción.

Presupuesto 2027, custodia de tierras y frontera

La parlamentaria enfatizó que el resguardo de la soberanía no pasa por fortificar el Estrecho, sino por garantizar una vigilancia efectiva. Por ello, solicitó identificar los recursos del Presupuesto 2027 destinados a fortalecer los medios y dotaciones de la Armada en el Estrecho, el canal Beagle y el paso Drake. Asimismo, consultó sobre las capacidades presupuestarias ante advertencias de la justicia argentina respecto a la compra de estancias limítrofes por parte de bandas del crimen organizado.

Finalmente, Morales expresó su inquietud por la incorporación de 15 inmuebles fiscales (más de 1.400 hectáreas en Tierra del Fuego) al programa “Se Busca Dueño” de Bienes Nacionales, pidiendo resguardos antes de cualquier licitación. En el plano de seguridad, consultó sobre los avances para implementar en Magallanes la herramienta de Infraestructura Crítica, que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas en el resguardo fronterizo tal como ocurre en el norte de Chile.