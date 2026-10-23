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Director Regional de Senapred Magallanes declara Alerta Temprana Preventiva por Altas Temperaturas

Juan Carlos Andrades destacó la importancia de que la comunidad conozca el funcionamiento de las alertas institucionales para promover una respuesta informada y oportuna ante posibles emergencias.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

El Director Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en Magallanes, entregó recomendaciones orientada a reforzar la comprensión del riesgo y el sistema de alertamiento técnico en la zona austral.

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