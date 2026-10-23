Fenpruss Magallanes llevó prioridades a asamblea nacional en Olmué

Una delegación compuesta por diez dirigentes de la Región de Magallanes participó de manera activa en la 2ª Asamblea Ordinaria de la Confederación Fenpruss, desarrollada durante tres jornadas en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso.

El encuentro nacional se consolidó como un espacio crucial para el análisis y la definición de las directrices estratégicas de la salud pública.

La representación magallánica abordó temáticas prioritarias para el territorio austral, entre las que destacaron la discusión del Presupuesto 2027 y su distribución territorial, el eventual impacto de los recursos en la atención regional, así como las proyecciones sobre el trabajo y la modernización del empleo público.

Al respecto, la presidenta regional de Fenpruss, Jessica Mensing, valoró la importancia de llevar la realidad austral a la discusión nacional señalado que “para nuestra Confederación a nivel regional, la participación de nuestros dirigentes de todo Magallanes en esta 2ª Asamblea Ordinaria en Olmué representa una instancia clave de definición estratégica”, señaló.

La dirigenta enfatizó que el encuentro permitió visibilizar las necesidades urgentes de la zona: “No solo consolidamos nuestra postura gremial, sino que ponemos sobre la mesa prioridades urgentes para la salud pública de nuestra región, como la discusión del Presupuesto 2027, la estabilidad del empleo público y el necesario fortalecimiento de la red de salud en el territorio austral”.